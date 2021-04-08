Країни світу активно висловлюють Україні свою підтримку через загострення на Донбасі й запроваджують санкції проти Росії. Водночас Україна має розраховувати на власні сили, а партнери можуть лише допомогти.

Таку думку висловив експосол України у США Валерій Чалий. Він наголосив, що наразі найголовніше – це готовність українського суспільства та влади до боротьби.

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Санкції проти Росії

Він зауважив, що ситуація на Сході зовсім інша, ніж була у 2014 році. Зараз є сформована українська армія, натомість тоді це була розвалена структура, пояснив дипломат.

Чалий запевнив, що Україну підтримують у США, Канаді, Великобританії, Литві та Польщі. Також свою підтримку висловили у НАТО. Водночас дипломат переконаний, що санкції не зможуть зупинити Росію.

Росія зупинить тільки те, що вона буде втрачати своїх на неоголошеній війні. Це єдиний спосіб зупинити зухвалу бандитську політику Кремля. Іншого способу нема, – заявив Чалий.

Він вважає, що країна-агресор діє за "старою схемою": ескалація конфлікту, погрози нападу та звинувачення України. Експосол зауважив, що партнери можуть допомогти Україні у двох питаннях, зокрема:

підсилити армію;

виходити на дипломатичний трек вирішення конфлікту.

Україна має отримати зброю

На думку Чалого, через загострення на лінії розмежування, Україна мала б зробити запит на швидше постачання додаткової зброї, засобів для комунікації та відстежування противника. "Україна – незалежна держава, яка може закуповувати озброєння", – наголосив він.

Якщо ми (українці – 24 канал) покажемо впевненість, силу – то не буде ніякої подальшої ескалації конфлікту. Натомість якщо покажемо слабкість – буде війна,

– зауважив Чалий.

За його словами, українська влада робить все правильно, однак із затримкою. Чалий запевнив, що Україні треба проявляти більше ініціативи та публічно фіксувати те, що робить Росія.

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