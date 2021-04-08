Страны мира активно выражают Украине свою поддержку из-за обострения на Донбассе и вводят санкции против России. В то же время Украина должна рассчитывать на собственные силы, а партнеры могут лишь помочь.

Такое мнение высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что сейчас самое главное – это готовность украинского общества и власти к борьбе.

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Санкции против России

Он отметил, что ситуация на Востоке совсем другая, чем была в 2014 году. Сейчас есть сформированная украинская армия, вместе с тем тогда это была разваленная структура, объяснил дипломат.

Чалый заверил, что Украину поддерживают в США, Канаде, Великобритании, Литве и Польше. Также свою поддержку выразили в НАТО. В то же время дипломат убежден, что санкции не смогут остановить Россию.

Россию остановит только то, что она будет терять своих на необъявленной войне. Это единственный способ остановить дерзкую бандитскую политику Кремля. Другого способа нет,

– заявил Чалый.

Он считает, что страна-агрессор действует по "старой схеме": эскалация конфликта, угрозы нападения и обвинения Украины. Экс-посол заметил, что партнеры могут помочь Украине в двух вопросах, в частности:

усилить армию;

выходить на дипломатический трек решения конфликта.

Украина должна получить оружие

По мнению Чалого, из-за обострения на линии разграничения, Украина должна сделать запрос на более быстрые поставки дополнительного оружия, средств для коммуникации и отслеживания противника. "Украина – независимое государство, которое может закупать вооружение", – подчеркнул он.

Если мы (украинцы – 24 канал) покажем уверенность, силу – не будет никакой дальнейшей эскалации конфликта. Вместе с тем если покажем слабость – будет война,

– сказал Чалый.

По его словам, украинская власть делает все правильно, но с задержкой. Чалый заверил, что Украине нужно проявлять больше инициативы и публично фиксировать то, что делает Россия.

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