Російські танки вже перебувають на передовій. Доказом цього є боєприпас, яким 6 квітня бойовики вбили українського бійця Володимира Шпака.

Таку інформацію оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Він прикріпив також фотодоказ.

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На фото – те, що залишилось від боєприпасу, який 6 квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58 бригади,

– написав Цаплієнко.



Боєприпас, яким вбили українського бійця / Фото Андрія Цаплієнка



Володимира Шпака бойовики вбили 6 квітня / Фото Андрія Цаплієнка

Він зауважив, що командування бригади ідентифікувало боєприпас як, ймовірно, танковий кумулятивний снаряд калібру 125 міліметрів.

"Тобто, "сепарські" танки вже на передовій. Хоча, за умовами перемир'я, мають перебувати в боксах далеко від лінії зіткнення", – наголосив журналіст.

Він зауважив, що українцям варто бути готовими, що таких обстрілів побільшає, адже Кремлю потрібна війна.

Що може трапитись 25 квітня

Андрій Цаплієнко також розповів, що одна з жительок окупованої Макіївки написала своїм родичам про можливу повномасштабну війну, яка, ймовірно, розпочнеться 25 квітня.

"Нас тут лякають, що 25 квітня почнеться повномасштабна війна з військами НАТО. Знайома працює у Пушиліна (ватажок бойовиків – 24 канал), він своїм сказав віддати всім трудові книжки і бути напоготові", – вказано у повідомленні.

Військо Росії на кордоні з Україною: коротко

Про те, що Росія стягує армію до кордону з Україною стало відомо 30 березня від Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Згодом глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил, що також насторожило українську владу.

Підозрюють, що Росія може піти у наступ та влаштувати повномасштабну війну.



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу