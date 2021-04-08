Российские танки уже находятся на передовой. Доказательством этого есть боеприпас, которым 6 апреля боевики убили украинского бойца Владимира Шпака.

Такую информацию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. Он прикрепил также фотодоказательство.

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На фото – то, что осталось от боеприпаса, который 6 апреля убил Владимира Шпака, командира взвода 58 бригады,

– написал Цаплиенко.



Боеприпас, которым убили украинского бойца / Фото Андрея Цаплиенко



Владимира Шпака боевики убили 6 Апреля / Фото Андрея Цаплиенко

Он отметил, что командование бригады идентифицировало боеприпас как, вероятно, танковый кумулятивный снаряд калибра 125 миллиметров.

"То есть, "сепарские" танки уже на передовой. Хотя, по условиям перемирия, должны находиться в боксах далеко от линии соприкосновения", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что украинцам стоит быть готовыми, что таких обстрелов станет больше, ведь Кремлю нужна война.

Что может случиться 25 апреля

Андрей Цаплиенко также рассказал, что одна из жительниц оккупированной Макеевки написала своим родственникам о возможной полномасштабной войне, которая, вероятно, начнется 25 апреля.

"Нас здесь пугают, что 25 апреля начнется полномасштабная война с войсками НАТО. Знакомая работает у Пушилина (главарь боевиков – 24 канал), он своим сказал отдать всем трудовые книжки и быть начеку", – указано в сообщении.

Войско России на границе с Украиной: коротко

О том, что Россия стягивает армию к границе с Украиной стало известно 30 марта от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил, что также насторожило украинскую власть.

Подозревают, что Россия может пойти в наступление и устроить полномасштабную войну.



Россия стягивает войска к границе с Украиной / Инфографика 24 канала