Возле поселка Невельского на Донбассе оккупанты убили старшего лейтенанта Владимира Шпака. С ним простились в родном Чернигове и объявили 8 апреля днем траура.

Владимир служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Ему было всего 37 лет.

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Чернигов попрощался с погибшим Героем

Старший лейтенант Владимир Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля во время обстрела противником позиций Объединенных сил.

Прощались с защитником Украины в кафедральном соборе Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове. Владимир был родом из этого города.

К большому сожалению, война забирает лучших. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был рядом с солдатами,

– рассказал генерал-майор Валерий Залужный.

Проститься с погибшим пришли десятки армейцев и местных жителей. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили воина.

В Чернигове попрощались с Владимиром Шпаком / Фото ОК "Север"

24 канал выражает искренние соболезнования родным и знакомым Владимира. Вечная память Герою!

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