В Чернигове попрощались с погибшим на Донбассе Владимиром Шпаком
Возле поселка Невельского на Донбассе оккупанты убили старшего лейтенанта Владимира Шпака. С ним простились в родном Чернигове и объявили 8 апреля днем траура.
Источник:Оперативное командование "Север"
Владимир служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Ему было всего 37 лет.
Важно Мы помним каждого защитника, который погиб за Украину, – Зеленский на передовой
Чернигов попрощался с погибшим Героем
Старший лейтенант Владимир Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля во время обстрела противником позиций Объединенных сил.
Прощались с защитником Украины в кафедральном соборе Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове. Владимир был родом из этого города.
К большому сожалению, война забирает лучших. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был рядом с солдатами,
– рассказал генерал-майор Валерий Залужный.
Проститься с погибшим пришли десятки армейцев и местных жителей. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили воина.
В Чернигове попрощались с Владимиром Шпаком / Фото ОК "Север"
Потери на Донбассе в последние дни
- В эти сутки на Донбассе убили военного из Николаева. 22-летний Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы.
- 6 апреля, кроме Владимира Шпака, на Донбассе погиб Максим Стеблянко. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Степного.
- Днем ранее Украина потеряла еще двух защитников: они попали под прицельный огонь российских оккупантов у Золотого-4 и Авдеевки.
- 3 апреля неподалеку Шумов военный подорвался на мине. Спасти его не удалось.
- Больше всего потерь Украины понесла 26 марта. Тогда под Шумами оккупанты убили 4 украинских бойцов.
- Всего с начала года на Донбассе погиб по меньшей мере 31 военный.
Поделиться новостью