Президент Владимир Зеленский прибыл на передовую, где было больше всего нарушений режима прекращения огня. Глава государства поблагодарил украинских военных и почтил память погибших бойцов.

Зеленский поговорил с военнослужащими, которые рассказали президенту о ситуации на фронте. К теме Поддержать боевой дух: Зеленский отправился на Донбасс Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство,

– подчеркнул политик. Затем Зеленский с военными почтили память павших защитников минутой молчания. Новость дополняется...