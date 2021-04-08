Мы помним каждого защитника, который погиб за Украину, – Зеленский на передовой
Президент Владимир Зеленский прибыл на передовую, где было больше всего нарушений режима прекращения огня. Глава государства поблагодарил украинских военных и почтил память погибших бойцов.
Источник:Офис Президента
Зеленский поговорил с военнослужащими, которые рассказали президенту о ситуации на фронте.
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Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство,
– подчеркнул политик.
Затем Зеленский с военными почтили память павших защитников минутой молчания.
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