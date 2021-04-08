Ми пам’ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну, – Зеленський на передовій
Президент Володимир Зеленський прибув на позиції, де було найбільше порушень режиму припинення вогню. Глава держави подякував українським військовим та вшанував пам'ять загиблих бійців.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський поговорив з військовослужбовцями, які розповіли йому про ситуацію на фронті.
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Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу,
– наголосив політик.
Потім Зеленський з військовими вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання.
Зеленський нагородив військових
Президент вручив українським захисникам державні нагороди та подарунки. Потім політик пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. До речі, на думку Зеленського, військових годують якісними стравами.
Зеленський на Донбасі / Фото Офісу Президента:
Що відомо про візит Зеленського на Донбас
- Президент поїхав з робочим візитом на Донбас 8 квітня. У його пресслужбі зазначали, що Зеленський хоче поспілкуватись з військовими, аби підтримати їхній бойовий дух.
- До речі, головнокомандувач також відреагував на загибель українського військового Дениса Юшка.
Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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