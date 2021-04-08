Біля селища Невельського на Донбасі окупанти вбили старшого лейтенанта Володимира Шпака. Із ним попрощалися у рідному Чернігові і оголосили 8 квітня Днем жалоби.

Володимир служив командиром протитанкового взводу роти вогневої підтримки окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Йому було лише 37 років.

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Чернігів попрощався із загиблим Героєм

Старший лейтенант Володимир Шпак загинув від осколкового поранення 6 квітня під час обстрілу противником позицій Об’єднаних сил.

Прощалися із захисником України у кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини у Чернігові. Володимир був родом із цього міста.

На превеликий жаль, війна забирає найкращих. Він міг би бути на командному пункті і керувати боєм. Однак він зробив вибір справжнього воїна – Володимир весь час був біля солдатів,

– розповів генерал-майор Валерій Залужний.

Попрощатися із загиблим прийшли десятки армійців та місцевих жителів. Церемонія прощання за всіма військовими канонами відбулася на міському кладовищі "Яцеве", де на Алеї Героїв і поховали воїна.

У Чернігові попрощалися з Володимиром Шпаком / Фото ОК "Північ"

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і знайомим Володимира. Вічна пам'ять Герою!

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