У Путина отметились сразу несколькими циничными высказываниями относительно войны на Донбассе, которую сама же Россия и развязала. Там традиционно сорят обвинениями и угрозами в сторону Украины.

Замглавы администрации Путина Дмитрий Козак сообщил, что переговоры в нормандском формате на уровне политических советников состоятся 19 апреля. Далее он "разгулялся" и сделал несколько возмутительных заявлений.

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Обвинения в сторону украинской власти

По его словам, команда "Квартала 95" решила сыграть на Донбассе спектакль под названием "Военная угроза". При этом реальных намерений развязать боевые действия, скорее всего, нет.

Так на поведение украинской власти, фантазирует себе Казак, влияет внутриполитический кризис. Он подразумевает, в частности, "катастрофическое падение рейтинга и пандемию".

Путинский прихвостень считает, что "коллеги из Украины" не имеют большого политического опыта и переживает, что они "могут заиграться".

Я не скрываю этого и всегда говорю, что они – дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится - тоже предсказать трудно,

– цинично подчеркнул Козак.

Козак пригрозил Киеву "началом конца"

Кроме этого, замглавы администрации Владимира Путина допустил, что Россию могут заставить воевать на Донбассе.

Обратите внимание! Именно Россия еще в 2014 году развязала войну на Донбассе и вторглась в украинский Крым. Разведывательное сообщество InformNapalm публикует многочисленные расследования с фактами, которые это подтверждают. Поэтому, таким образом, Козак, похоже, всего лишь хочет "оправдать" присутствие российских войск в Украине.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет в пожаре. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", – сказал он.

Он отметил, что "вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны", – добавил Козак. Он также пригрозил, что если Киев развяжет боевые действия на Донбассе, это будет началом конца Украины.

Что произошло в Сребренице?

Одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны в 1995 году. Боснийские сербы устроили массовую резню в городе Сребреница – убили около 8 тысяч боснийских мужчин-мусульман в возрасте от 12 до 77 лет.

Козак хочет рассекретить переговоры по Донбассу

Козак убежден, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе нужно сделать открытыми. Мол, без этого вроде бы достичь договоренностей по стабилизации ситуации не удастся.

"За конфиденциальность и закрытость переговоров выступает прежде всего Украина. Германия и Франция упорно придерживаются этого призыва", – пожаловался он.

И цинично подчеркнул, что Украина якобы боится раскрыть свою непоследовательность в переговорах. Он пояснил, что имеет в виду Минские соглашения.

"Для общества они выдают, что это – удавка на шее Украины, но в то же время – что они нужны для того, чтобы сохранить санкции против России", – отметили у Путина.

Важно! У Зеленского объяснили свою позицию относительно минских договоренностей. Там отметили, что в той редакции, в которой их подписали, выполнить их почти невозможно. В то же время Украина делает и будет делать все возможное, чтобы со своей стороны их полностью придерживаться.