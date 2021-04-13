Конец 2013 года окончательно развеял все сомнения в том, что Кремль не готов отпустить от себя Украину. В ноябре того же года Виктор Янукович отказался подписывать договор о Евроинтеграции.

Сам он заявил, что это Европа выставила унизительные условия. Об этом рассказал в блоге "Теории заговора" Алексей Печий.

Больше читайте здесь Новая война Путина: почему глава Кремля годами не может оставить Украину

Когда Путин создай план захвата Украины

По его словам, Януковича "сдал" премьер Николай Азаров. Мол, на самом деле это Владимир Путин заставил его "не дергаться" в сторону Европы. А потом состоялась оккупация Крыма и война на Донбассе.

Было бы глупо думать, что план захвата Украины и воинственного отношения к Западу у Путина родился в 2013 году. Нет, он был еще раньше,

– подчеркнул Печий.

Конечно, как сказал журналист, Россия демонстрировала агрессию в отношении Украины и правления Путина. Но именно с его приходом к власти Запад вдруг начал лелеять надежды на нормальные отношения с Россией.

Янукович был важным для Путина

Еще во время Оранжевой революции 2004 года Путин не просто поддерживал Януковича на президентских выборах.

Печий напомнил, что глава Кремля приезжал в Украину агитировать за него. Ведь тогда Янукович в Украине был жизненно важным элементом для режима Путина.

Справка. По информации из Википедии, Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на исход выборов.

"Именно тогда Кремль начал разыгрывать карту разницы украинцев с Востока и Запада страны. Именно тогда появились первые "страшилки" о западных фашистах и бандеровцах. Но тот раунд Путин проиграл", – отметил Печий.

Полный выпуск блога "Теории заговора": смотрите видео