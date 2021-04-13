Кремлевские чиновники перешли уже к открытым угрозам вторжения российских войск на территорию Украины. Якобы – вплоть до уничтожения украинской государственности.

И всё это на фоне заявления украинского президента о вероятном вступлении Украины в НАТО. Но ведь и Россия когда-то стремилась в Альянс и пыталась перезагрузить отношения с Западом.

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Конец 2013 года окнчательно развеял все сомнения в том, что Кремль не готов отпустить Украину из своих лап. Вспомните, с чего начиналась Революция Достоинства. В ноябре Янукович разворачивается на 180 градусов и отказывается подписывать договор о Евроинтеграции.

Когда появился план Путина по захвату Украины

Сам он заявляет, что это Европа выставляет нам унизительные условия, но его тут же сдает с потрохами премьер Азаров – мол, на самом деле это Путин заставил Януковича не дергаться в сторону Европы. А дальше мы получили аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Но было бы глупо думать, что план по захвату Украины и воинственного отношения к Западу у Путина родился в 2013 году. Нет, он был еще раньше.

Конечно, Россия демонстрировала агрессию по отношению к Украине и до Путина, но я предлагаю вспомнить именно период президентства Путина. Ведь именно с его приходом к власти, Запад вдруг начал лелеять надежды на нормальные отношения с Россией.

Даже сам Путин в начале 2002 года заявил: "Россия возвращается в семью цивилизованных наций". И Запад в эти слова поверил.



План Путина появился по Украине появился раньше / Фото "РИА новости"

Шутка ли, агрессивная Москва подписывается под документом "Союз Россия-НАТО", Путин подписывает договор о сокращении стратегических вооружений, а российские войска даже сворачиваются на Кубе.

Запад клюнул на "адекватного" президента

И Запад на это клюнул, увидев в Путине адекватного президента. Тогда всем казалось, что вот-вот и Россия станет частью нормального цивилизованного мира.

Но, проблема в том, что Путину хотелось очень быстро стать чуть ли не главным в мире, таким, без которого ничего на планете не решается. И плевать, что собственная страна в разрухе. А Запад тем временем намекал – у нас тут равноправие.

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И вот именно тогда у Путина и родилась идея-фикс – как сделать так, чтобы Запад говорил с тобой на равных? Нет, не нужно становится передовой экономикой, лучше возродить карликовый Советский Союз и поставить себя в его главе. Уж тогда Западу некуда будет деваться и он таки станет с ним, то есть с Путиным, считаться.

Крест на планах президента

Очевидно, что любое стремление Украины в Евросоюз и НАТО ставило крест на этих планах. И именно тогда появляется идея Евразийского экономического сообщества и единого экономического пространства России со странами соседями. В том числе и Украиной, без которой эта затея не имела смысла.

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Вспомните Оранжевую революцию 2004 года. Ведь тогда Путин не просто поддерживал своего протеже Януковича на президентских выборах, он приезжал в Украину агитировать за него! Янукович в Украине был жизненно важным элементом для режима Путина.



Виктор Янукович / Фото Global Look Press

Именно тогда Кремль начал разыгрывать карту разности украинцев с востока и запада страны. Именно тогда появились первые страшилки о западных фашистах и бандеровцах. Но тот раунд Путин проиграл.

И это его сильно разозлило, но не остановило. В Кремле зарождается миф о том, что это Запад атакует Россию на территории Украины с помощью цветных революций.

И спустя 3 года, в 2007 году, когда Украина в очередной раз приблизилась к получению Плана по членству в НАТО, Путин начинает открыто угрожать суверенитету Украины.

Именно тогда Путин открыто заявил всему цивилизованному миру – если Украину примут в НАТО, он оттяпает Крым и восток Украины. Еще в 2007 году, мы слышали ровно те же угрозы, которые слышим сегодня. Ведь стоило Зеленскому заикнуться о вступлении в НАТО, как в Кремле тут же завопили о наступлении на Украину.

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Путин настолько поверил в им же придуманную теорию, будто Запад хочет подобраться поближе к России и разрушить её, что всерьез начал угрожать Украине, и всему Западу, открытой войной. И это началось 14 лет назад, а не в 2013 году.

Попытка реализации захвата Украины

Но именно в 2013 году Путин перешел от угроз к попытке реализации захвата Украины. И здесь мы возвращаемся к тому самому развороту Януковича на 180 градусов – от Европы к России.



Реализация плана Путина / Фото ТАСС

Путин, после передышки во время президентства Медведева, с новой силой уверовал в угрозу со стороны Запада и в то, что войска НАТО только и ждут когда же их пустят к границе России.

Хотя вспомните, еще в 2002 он сам рвался в Альянс и тогда его эта идея не пугала. Но, самовнушение порой творит страшные вещи.

Мифическая угроза Запада

Вся политика Путина на тот момент уже 10 лет строится на страхе россиян перед мифической угрозой Запада и, якобы только Путин готов их от этой напасти защитить.

Путину просто нечего больше предложить, а европейский вектор Украины и дальнейшее развитие только доказали бы – борьба с Западом – это миф. А если так, то зачем кому-то такой защитник как Путин?

К тому же россияне на тот момент, похоже, начали это понимать и рейтинги Путина пошли резко вниз. Нужно было срочно спасать ситуацию.

И, к сожалению, тогда война против Украины, эту ситуацию спасла. Ведь Путин реализовал свои угрозы 2007 года – если Украина выберет не Россию, он оккупирует Крым и Восток.

Самая сложная ситуация для Путина

Сегодня же, ситуация в России, наверное, самая сложная для Путина, за все время его президентства:

экономика летит в пропасть;

курс рубля обрушился до всевозможных максимумов;

население продолжает нищать;

борьба с оппозицией достигла апогея;

россияне снова недовольны Путиным.

Но в то же время, и это парадокс, миф о страшной Америке, придуманный Путиным еще в 2002 году, работает и по сей день. Россиян 20 лет накачивали пропагандой, что именно Запад не дает их стране развиваться, а Путин все это время браво с ним сражался.

А тотальная поддержка Украины и новой администрации Джо Байдена и всем западным сообществом, только подливает масла в огонь. Ведь россияне до сих пор абсурдно верят – если Украину поддерживает Запад, значит таким образом он хочет разрушить Россию. И этот бред из их голов не способны выбить даже пустые холодильники.

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Путину просто нечего предложить россиянам, кроме новой войны с мифической западной угрозой и такой же призрачной идеи создания карликового Советского союза.

И вряд-ли кто-то за поребриком вспомнит, что ровно тот же Путин, в начале своего президентства, мечтал о вступлении в НАТО и приобщении к всё тому же западному миру. А потому новая эскалация в Украине, может снова поднять его упавшие рейтинги.