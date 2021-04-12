Коли Володимир Путін розпочав воєнну гру проти України – не подумав, що весь світ стане на захист та боротиметься проти агресії Росії. У такий спосіб президент країни-агресора загнав себе у глухий кут.

Таку думку висловив російський політолог та історик Андрій Зубов в ефірі програми "Між іншим". Він зауважив, що у разі наступу Росії на Україну США контролюватимуть небо та переміщення російських військ.

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"Після війни Азербайджану та Вірменії стало зрозуміло, що той, хто володіє небом – володіє всім. Це може зупинити Путіна. Він зрозуміє, що втрати будуть жахливі, а результат – поганий. Це зупинить його", – запевнив Зубов.

За його словами, також Путіна насторожує підтримка Туреччини, яка заявила про надання Україні безпілотників. Це все, як зауважив Зубов, "охолоджує голову Путіна".

Він обмежений, далеко не все може зробити. Я думаю, що Путін зараз сам себе загнав в кут,

– заявив політолог.

"Це абсолютно непотрібна кампанія проти України. Вона показала те, що він не очікував – одностайність світу проти ймовірної агресії Росії. Як він з цього вискочить – я не знаю. Мені все менше здається правдоподібним те, що він нажме на спусковий гачок", – сказав Зубов.

Політолог наголосив, що зараз все оточення Путіна думає про те, як вчинити. Перешкодою для них також стало падіння популярності президента Росії.

"Вони зараз не можуть запровадити в Росії сталінський режим, репресії. Це означатиме повний економічний і життєвий крах найближчого оточення Путіна, заради якого він старається", – підсумував Зубов.

Ймовірний наступ Росії: коротко

Про те, що Росія готується до ескалації і може спробувати просунутися вглиб України, повідомили розвідки.

Водночас у Кремлі все заперечують. Там зазначили, що це нібито Київ порушує режим тиші. Самі ж зазначають, що проводять бойові навчання.

Відомо про підтримку США у разі російського наступу на Україну.



Війська Росії на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу