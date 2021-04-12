Когда Владимир Путин начал военную игру против Украины – не подумал, что весь мир станет на защиту и будет бороться против агрессии России. Таким образом президент страны-агрессора загнал себя в тупик.

Такое мнение высказал российский политолог и историк Андрей Зубов в эфире программы "Между прочим". Он отметил, что в случае наступления России на Украину США будут контролировать небо и перемещение российских войск.

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"После войны Азербайджана и Армении стало понятно, что тот, кто владеет небом – владеет всем. Это может остановить Путина. Он поймет, что потери будут ужасны, а результат – плохой. Это остановит его", – заверил Зубов.

По его словам, также Путина настораживает поддержка Турции, которая заявила о предоставлении Украине беспилотников. Это все, как заметил Зубов, "охлаждает голову Путина".

Он ограничен, далеко не все может сделать. Я думаю, что Путин сейчас сам себя загнал в угол,

– заявил политолог.

"Это абсолютно ненужная кампания против Украины. Она показала то, что он не ожидал – единодушие мира против вероятной агрессии России. Как он из этого выскочит – я не знаю. Мне все меньше кажется правдоподобным то, что он нажмет на спусковой крючок", – сказал Зубов.

Политолог подчеркнул, что сейчас все окружение Путина думает о том, как поступить. Препятствием для них также стало падение популярности президента России.

"Они сейчас не могут ввести в России сталинский режим, репрессии. Это будет означать полный экономический и жизненный крах ближайшего окружения Путина, ради которого он старается", – подытожил Зубов.

Вероятное наступление России: коротко

О том, что Россия готовится к эскалации и может попытаться продвинуться вглубь Украины, сообщили разведки.

В то же время в Кремле все отрицают. Там отметили, что это якобы Киев нарушает режим тишины. Сами же отмечают, что проводят боевые учения.

Известно о поддержке США в случае российского наступления на Украину.



Войска России на границе с Украиной / Инфографика 24 канала