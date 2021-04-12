Кремль уже принял решение о военной эскалации, – Пионтковский назвал признаки
Граждане России не настроены на войну, однако план Кремля по шантажу Украины провалился. Последствиями соответствующих событий может стать даже военная эскалация.
Источник:24 канал
В то же время признаком о решениях Кремля против Украины является его резкая риторика в частности. Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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"Россияне не хотят войны, но верхушка, которая стоит у власти (Кремль – 24 канал), по последним признакам видно, что это уже не просто операция шантажа и запугивания – они уже приняли решение о военной эскалации", – заявил Пионтковский.
Публицист отметил, что Владимир Путин пытался благодаря шантажу получить от Украины согласие на его интерпретацию минских договоренностей, по которым она должна легализовать в своем политическом правовом поле военно-террористический плацдарм России ОРДЛО.
Украина это отбросила, а Запад – претензии Москвы на так называемую "новую Ялту", то есть на право ее (России – 24 канал) хозяйничать на постсоветском пространстве. Шантаж не сработал, поэтому будет прямая агрессия,
– сказал Андрей Пионтковский.
Каковы признаки подготовки к наступлению
В последние дни, по словам российского публициста, из регионов поступают сведения о подготовке военных госпиталей и моргов.
"Закинули в ОРДЛО десант российских "гиен-военкоров" (военных журналистов – 24 канал), они должны "засвидетельствовать преступления украинских военных", что будет сигналом наступления", – сказал Пионтковский.
В то же время он обратил внимание на так называемый знакомый сюжет, говорится об отказе Кремля говорить с Владимиром Зеленским.
"За несколько дней до начала гражданской войны Саакашвили пытался дозвониться до Медведева, который тогда был президентом России, но никто не брал трубку. Этот "фокус" пока повторяется с Зеленским", – сказал публицист.
Помогут ли США в случае наступления России
Он добавил, что США в непривычно жесткий и четкий способ предупредили, что Украину не оставят одну и не допустят российской агрессии.
Если после 7 лет переговоров Путину позволят захватить еще один кусок территории Украины, то это означает, что вся система безопасности в Европе потерпела крах, и Америка и НАТО аннулируют свое военно-политическое значение, сказал Пионтковский.
"Америка категорически не допустит агрессии, однако в Москве этого это не поняли. Самое слабое место Кремля – это его имперское безумие и его стремление доминировать в постсоветском пространстве", – пояснил российский публицист.
Пионтковский о вероятности наступления России: смотрите видео 24 канала
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