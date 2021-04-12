Боевики стянули танки в Донецкую область, – ОБСЕ
Украинские военные сообщают о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников в Донецкой области – боевики стянули танки. Они зафиксированы в отчете мониторинговой Миссии ОБСЕ от 10 апреля.
Источник:ООС
В заявлении отмечается, что мини-безпилотник ОБСЕ обнаружил танки и бронированные машины различного типа, расположенные с нарушением установленных линий отвода.
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Танки боевиков нарушили линии отвода
БПЛА дальнего радиуса действия 8 апреля зафиксировал размещение вооружения оккупантов с нарушением линий отвода, а именно 7 танков на полигоне вблизи Новоселовки, что недалеко от Донецка.
Кроме этого, 8 и 9 апреля патрули Миссии обнаружили нарушения в зоне безопасности. На временно оккупированной территории Донецкой области в населенных пунктах Розовка, Новоселовка, Нововибоивка, Веселое, Заиченко и Дубровка подтверждено наличие боевых бронированных машин различного типа.
Боевики препятствуют работе ОБСЕ
Вечером 8 апреля беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия испытал влияние помех сигнала GPS при взлете с базы в Степановке, однако команда Миссии сумела продолжить полет вдоль линии разграничения.
Во время полета наблюдатели ОБСЕ фиксировали глушение обоих модулей GPS. Это уже второе глушение сигнала БПЛА с прошлой недели и количество таких случаев растет.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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