Украинские военные сообщают о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников в Донецкой области – боевики стянули танки. Они зафиксированы в отчете мониторинговой Миссии ОБСЕ от 10 апреля.

В заявлении отмечается, что мини-безпилотник ОБСЕ обнаружил танки и бронированные машины различного типа, расположенные с нарушением установленных линий отвода.

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Танки боевиков нарушили линии отвода

БПЛА дальнего радиуса действия 8 апреля зафиксировал размещение вооружения оккупантов с нарушением линий отвода, а именно 7 танков на полигоне вблизи Новоселовки, что недалеко от Донецка.

Кроме этого, 8 и 9 апреля патрули Миссии обнаружили нарушения в зоне безопасности. На временно оккупированной территории Донецкой области в населенных пунктах Розовка, Новоселовка, Нововибоивка, Веселое, Заиченко и Дубровка подтверждено наличие боевых бронированных машин различного типа.

Боевики препятствуют работе ОБСЕ

Вечером 8 апреля беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия испытал влияние помех сигнала GPS при взлете с базы в Степановке, однако команда Миссии сумела продолжить полет вдоль линии разграничения.

Во время полета наблюдатели ОБСЕ фиксировали глушение обоих модулей GPS. Это уже второе глушение сигнала БПЛА с прошлой недели и количество таких случаев растет.

Обратите внимание! Россия в последнее время "звенит" оружием на границе с Украиной. Да, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. Кроме этого, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала