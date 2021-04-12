Британские журналисты посетили лагерь российских войск вблизи границы с Украиной. Побывали под Воронежем и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с техникой.

Журналисты Sky News рассказали, что множество военных грузовиков имеют код 76 на госномерах. Это значит, что машины приехали из Центрального военного округа, то есть минимум в тысяче километрах от этого места.

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Что показали журналисты

На станции Масловка есть небольшой военный городок с несколькими грузовиками и палаткой. Технику везут на ближайший полигон, который превратился в огромный военно-полевой лагерь россиян.

Полигон простирается примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Люди, которые там живут говорят, что "постройка" лагеря началась еще в конце марта.

Кстати, на входе в лагерь висит надпись "Тяжело в учении, легко в бою". Интересно, что один из солдат, узнал в журналистах иностранцев, сказал им: "Привет, шпионы".

Смотрите видео из российского лагеря:

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Войска возле границы / Инфографика 24 канала