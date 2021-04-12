Разведчики сообщили, что уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. Страна-агрессор систематически увеличивает ударную группировку вокруг Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что у границы с Украиной Россия осуществляет активные мероприятия боевой и оперативной подготовки своих войск.

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На сегодня одной из военных угроз является группировка российских войск возле государственных границ Украины. Именно поэтому мы считаем, что есть повышение уровня угрозы,

– подчеркнул Скибицкий.

На Востоке действия страны-оккупанта украинские разведчики фиксировали еще в 2014 – 2015 годах. С тех пор столь масштабных перемещений украинская разведка не фиксировала.

Скибицкий также обратил внимание, что действия российских войск являются нетипичными для этого времени года. Столь масштабные мероприятия обычно проводят осенью.

Россия наращивает вооружение: что известно

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года сообщил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. В частности, на временно оккупированных Россией территориях находились 28 батальонных тактических групп боевиков.

В Воронежской области зафиксировали колонну с ракетными комплексами "Искандер".

У границ с Украиной даже заметили российский военный лагерь.

Россия стягивает войско к границам с Украиной / инфографика 24 канала