На Донбассе погиб украинский защитник: оккупанты смертельно ранили его
В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями России 12 апреля на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил огнестрельное пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Источник:фейсбук ОТГ " Север"
Российские наемники продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.
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На Донбассе снова жертва
В результате прицельного обстрела боевиков 12 апреля 1 военный получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, жизнь украинского защитника не удалось спасти – он погиб.
Населенный пункт в сообщении не указали, однако известно, что трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Север".
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Об инциденте уже сообщили представителям ОБСЕ.
В управлении "Север" отметили, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать договоренности о режиме прекращения огня.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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