В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями России 12 апреля на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил огнестрельное пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Российские наемники продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

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На Донбассе снова жертва

В результате прицельного обстрела боевиков 12 апреля 1 военный получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, жизнь украинского защитника не удалось спасти – он погиб.

Населенный пункт в сообщении не указали, однако известно, что трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Север".

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Об инциденте уже сообщили представителям ОБСЕ.

В управлении "Север" отметили, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать договоренности о режиме прекращения огня.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Важно! Несмотря на все договоренности о перемирии, российская сторона систематически палит в сторону украинских позиций. С начала 2021 года пули оккупанта унесли жизни уже 33 бойцов ВСУ.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала