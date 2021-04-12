Українські військові повідомляють про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донеччині – бойовики стягнули танки. Вони зафіксовані у звіті моніторингової Місії ОБСЄ від 10 квітня.

У заяві наголошується, що мінібезпілотник ОБСЄ виявив танки та броньовані машини різного типу, які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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Танки бойовиків порушили лінії відведення

БПЛА дальнього радіуса дії 8 квітня зафіксував розміщення озброєння окупантів з порушенням ліній відведення, а саме 7 танків на полігоні поблизу Новоселівки, що неподалік Донецька.

Окрім цього, 8 та 9 квітня патрулі Місії виявили порушення у зоні безпеки. На тимчасово окупованій території Донецької області у населених пунктах Розівка, Новоселівка, Нововибоївка, Веселе, Заїченко та Дубрівка підтверджено наявність бойових броньованих машин різного типу.

Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ

Ввечері, 8 квітня, безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS при злеті з бази у Степанівці, однак команда Місії зуміла продовжити політ вздовж лінії розмежування.

Під час польоту спостерігачі ОБСЄ фіксували глушіння обох модулів GPS. Це вже вдруге протягом минулого тижня і кількість таких випадків зростає.

Зверніть увагу! Країна-агресор останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Окрім цього, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу