Российский оппозиционер Андрей Пионтковский убежден, что Владимир Путин хочет капитуляции Украины. Относительно масштабной агрессии, то лидер Кремля скорее шантажирует, ведь война нанесет удар по самой власти.

Российский математик, публицист и аналитик, также известный критик путинского режима Андрей Пионтковский, который с 2016 года живет в США, рассказал в интервью изданию об отношении Путина к Украине и угрозу войны.

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Что хочет Кремль

По словам Пионтковского, верхушка во главе с Путиным хочет

капитуляции Украины, полного подчинения Москве;

признание Западом так называемой "новой Ялты", когда Украина и все постсоветское пространство являются зоной исключительного влияния и доминирования России.

Угроза полномасштабной войны

Оппозиционер отметил, что для российского лидера гораздо важнее мнение различных групп окружения и силовиков, которые могут угрожать его власти, а не массовое российское сознание. Пионтковский убежден, что общество не воспримет войну.

Неизбежные потери крайне негативно скажутся на российской власти. На ее стойкости,

– отметил он.

С оговоркой, но он соглашается со многими экспертами, которые говорят, что Путин осознает все опасности крупномасштабной войны. "То, что он делает, – шантаж", – пояснил аналитик.

Кроме того, критик главы России обратил внимание на образ Путина, который играет в слабака – "когда два автомобилиста устремляются навстречу друг другу, слабак должен уступить".

Коротко о российских войсках у границы Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.

Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности. Однако в Кремле периодически звучат заявления, что ситуация на Востоке Украины является "опасной для России", так там вроде бы нужно защищать русскоязычное население.

Международное сообщество заявляет о поддержке Украины и готовности при необходимости помочь.

Российские войска у украинской границы / инфографика 24 канала