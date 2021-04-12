Кремль хочет капитуляции Украины, – критик Путина Пионтковский об угрозе масштабной войны
Российский оппозиционер Андрей Пионтковский убежден, что Владимир Путин хочет капитуляции Украины. Относительно масштабной агрессии, то лидер Кремля скорее шантажирует, ведь война нанесет удар по самой власти.
Источник:"Украинская правда"
Российский математик, публицист и аналитик, также известный критик путинского режима Андрей Пионтковский, который с 2016 года живет в США, рассказал в интервью изданию об отношении Путина к Украине и угрозу войны.
Читайте также У Путина вновь заговорили о защите русскоязычных: пойдет ли Кремль в наступление
Что хочет Кремль
По словам Пионтковского, верхушка во главе с Путиным хочет
- капитуляции Украины, полного подчинения Москве;
- признание Западом так называемой "новой Ялты", когда Украина и все постсоветское пространство являются зоной исключительного влияния и доминирования России.
Угроза полномасштабной войны
Оппозиционер отметил, что для российского лидера гораздо важнее мнение различных групп окружения и силовиков, которые могут угрожать его власти, а не массовое российское сознание. Пионтковский убежден, что общество не воспримет войну.
Неизбежные потери крайне негативно скажутся на российской власти. На ее стойкости,
– отметил он.
С оговоркой, но он соглашается со многими экспертами, которые говорят, что Путин осознает все опасности крупномасштабной войны. "То, что он делает, – шантаж", – пояснил аналитик.
Кроме того, критик главы России обратил внимание на образ Путина, который играет в слабака – "когда два автомобилиста устремляются навстречу друг другу, слабак должен уступить".
Коротко о российских войсках у границы Украины
- Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности. Однако в Кремле периодически звучат заявления, что ситуация на Востоке Украины является "опасной для России", так там вроде бы нужно защищать русскоязычное население.
- Международное сообщество заявляет о поддержке Украины и готовности при необходимости помочь.
Российские войска у украинской границы / инфографика 24 канала
Поделиться новостью