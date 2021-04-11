В Кремле заявили, что ситуация на востоке Украины "опасная для России" и сказали, что готовы принимать ответные меры. Кроме того, у Путина вспомнили о русскоязычных в Украине, которых якобы надо защищать.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью одному из российских СМИ.

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Песков озвучил традиционный тезис российских пропагандистов, что именно Украина якобы виновата в обострении на Донбассе и назвал войну на востоке нашей страны "гражданской". Однако на этот раз Песков пошел еще дальше. Он заявил, что "Киев попытается решить внутренние проблемы силовыми методами". И в этом, как сказал Песков, есть угроза для России.

Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы предпринимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем,

– сказал Песков.

Относительно наращивания российских войск на границе с Украиной пресс-секретарь Путина подчеркнул, что это – личное дело России. В то же время Россия не может удержаться от того, чтобы запихнуть свой нос в Украину. На фоне этого страна-агрессор вновь заговорила о "защите" русскоязычного населения Украины.

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В ходе интервью был задан вопрос о том, действительно ли в ходе недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последняя "потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не воспринимает какую-то возможность такой войны. Но Россия всегда говорила, что она не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, живущих на юго-востоке страны,

– сказал Песков.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия "будет вынуждена встать на защиту своих граждан" на востоке Украины.

Обратите внимание! Москва уже в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. Кроме того, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

Параллельно с этим пропагандистская машина Кремля снова заработала на полную. Российские СМИ обвиняют Украину в обстрелах оккупированных территорий.

Последние громкие фейки пропагандистов:

Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты уверяют, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.

Днепр. Оккупанты уверяют, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь. Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка . Произошло это якобы из-за того, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.

. Произошло это якобы из-за того, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома. Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом же деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала