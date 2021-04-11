Обнаружил российские танки и гаубицы: турецкий беспилотник впервые совершил вылет в зону ООС
Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые провел наблюдательную миссию в зоне проведения ООС. Во время полета турецкий аппарат обнаружил немало российской военной техники.
Источник:фейсбук Юрия Мисягина
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы оборонного комитета Юрий Мисягин.
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По словам Мисягина, Bayraktar TB2 совершил полет с целью наблюдения. Он добавил, что во время полета дрон обнаружил:
- вражеские зенитные ракетные комплексы Панцирь-С1, С-125, Тор;
- танки и гаубицы.
Беспилотник подняли в небо в районе Новой Каховки Херсонской области, оттуда направили на северо-восток.
Ранее ОБСЕ пожаловалась, что оккупанты на Донбассе блокируют работу беспилотников Наблюдательной мониторинговой миссии. В ОБСЕ отметили, что оккупанты с февраля 2021 года начали больше препятствования работе СММ на оккупированных территориях.
За март 2021 года зафиксировали 92 факта глушения беспилотников СММ, а за первую неделю апреля 2021 года уже 50 таких случаев. Также международные наблюдатели пожаловались, что враг блокирует работу фактически по всей линии разграничения.
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