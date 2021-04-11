Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые провел наблюдательную миссию в зоне проведения ООС. Во время полета турецкий аппарат обнаружил немало российской военной техники.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы оборонного комитета Юрий Мисягин.

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По словам Мисягина, Bayraktar TB2 совершил полет с целью наблюдения. Он добавил, что во время полета дрон обнаружил:

вражеские зенитные ракетные комплексы Панцирь-С1, С-125, Тор;

танки и гаубицы.

Беспилотник подняли в небо в районе Новой Каховки Херсонской области, оттуда направили на северо-восток.

Интересно! Беспилотники Bayraktar турецкого производства стоят на вооружении Вооруженных сил Украины с 2019 года. Дрон вооружен высокоточным высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений.

Ранее ОБСЕ пожаловалась, что оккупанты на Донбассе блокируют работу беспилотников Наблюдательной мониторинговой миссии. В ОБСЕ отметили, что оккупанты с февраля 2021 года начали больше препятствования работе СММ на оккупированных территориях.

За март 2021 года зафиксировали 92 факта глушения беспилотников СММ, а за первую неделю апреля 2021 года уже 50 таких случаев. Также международные наблюдатели пожаловались, что враг блокирует работу фактически по всей линии разграничения.