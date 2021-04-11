Почему Россия наращивает войска у границ Украины: Кремль отказался объяснять это в ОБСЕ
Россия отказалась участвовать в специальной встрече в рамках ОБСЕ. Из-за наращивания российских войск у границы с Украиной мероприятие инициировал официальный Киев. Он должен был состояться 10 апреля.
Источник:24 канал
Кроме Украины, участие в заседании должны были взять другие страны-члены ОБСЕ. Они хотели получить от Кремля объяснения по поводу военной активности у украинских границ.
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Россия отказалась участвовать в спецвстрече ОБСЕ: что известно
Об этом информирует литовская миссия в ОБСЕ. Также аналогичное сообщение обнародовала миссия США при ОБСЕ.
Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения своего масштабного военного наращивания и необычного перемещения своих сил у государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму,
– говорится в сообщении литовской стороны.
В то же время представители Вашингтона выразили сожаление, что Кремль не воспользовался возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски в соответствии с Венским документом.
Что такое Венский документ?Это соглашение, которое подписали страны-участницы ОБСЕ. Его цель – реализация мер доверия и безопасности в Европе.
Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом в отношении любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил. Говорится прежде всего о случаях, когда армия находится за пределами ее обычного местоположения в мирное время.
Эскалация конфликта между Украиной и Россией: главное
- В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
- Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации Москвой конфликта.
- Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит.
- В то же время США привели войска в Европе в максимальную готовность.
Где разместились российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала
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