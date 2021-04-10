Украина инициировала специальное заседание в ОБСЕ из-за наращивания военного присутствия России вблизи своей границы. Также Киев беспокоит увеличение численности российских военных в оккупированном Крыму.

Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе. Государства-участники Организации соберутся 10 апреля.

К теме Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото

Цель – получить разъяснения от России по поводу наращивания войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении миссии США при ОБСЕ.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from about its military buildup on the borders of & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Блинкен поговорит с представителями НАТО о России и Украине, – СМИ

Отметим, что по сообщению СМИ, госсекретарь США Тони Блинкен планирует посетить Брюссель. С официальными лицами Североатлантического альянса Блинкен может обсудить именно наращивание российских войск вблизи границы с Украиной.

Что известно о российских войсках вблизи украинской границы:

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.

Россия говорит, что проводит военные учения.

С этим не согласны украинские разведчики, они отмечают, что такие меры для этого времени года не характерны.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала уменьшить количество военных у границы Украины.

В Кремле в ответ говорят, что это внутренние дела России.



Российские войска возле украинской границы / Инфографика 24 канала