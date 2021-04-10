Российские войска возле украинской границы: Украина инициирует спецзаседание в ОБСЕ
Украина инициировала специальное заседание в ОБСЕ из-за наращивания военного присутствия России вблизи своей границы. Также Киев беспокоит увеличение численности российских военных в оккупированном Крыму.
Источник:Твиттер миссии США при ОБСЕ
Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе. Государства-участники Организации соберутся 10 апреля.
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Цель – получить разъяснения от России по поводу наращивания войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму,
– говорится в сообщении миссии США при ОБСЕ.
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Отметим, что по сообщению СМИ, госсекретарь США Тони Блинкен планирует посетить Брюссель. С официальными лицами Североатлантического альянса Блинкен может обсудить именно наращивание российских войск вблизи границы с Украиной.
Что известно о российских войсках вблизи украинской границы:
- Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россия говорит, что проводит военные учения.
- С этим не согласны украинские разведчики, они отмечают, что такие меры для этого времени года не характерны.
- В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала уменьшить количество военных у границы Украины.
- В Кремле в ответ говорят, что это внутренние дела России.
Российские войска возле украинской границы / Инфографика 24 канала
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