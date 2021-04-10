Блинкен снова едет в Брюссель, чтобы обсудить войска России у границ Украины, – СМИ
Тони Блинкен планирует посетить Брюссель и с официальными лицами НАТО обсудить наращивание российских войск вблизи границы с Украиной. Это будет его вторая поездка в столицу Бельгии за последний месяц.
Источник:Bloomberg
Кроме того, в Брюсселе будет находиться и министр обороны США Ллойд Остин. У него запланированы встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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О чем будет говорить Блинкен в Брюсселе
Госсекретарь США проведет встречи с европейскими чиновниками и официальными лицами НАТО.
Ситуация с российскими войсками вблизи границ с Украиной, вероятнее всего, тоже будет на повестке дня. В целом переговоры будут касаться вызовов, которые возникают перед НАТО.
Напомним, Блинкен посещал Брюссель в конце марта после утверждения его на посту госсекретаря.
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Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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