Тоні Блінкен планує відвідати Брюссель та з офіційними особами НАТО обговорити нарощення російських військ поблизу кордону з Україною. Це буде його друга поїздка у столицю Бельгії за останній місяць.

Крім того, у Брюсселі перебуватиме й міністр оборони США Ллойд Остін. У нього заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Про що говоритиме Блінкен у Брюсселі

Держсекретар США Тоні Блінкен проведе зустрічі з європейськими чиновниками та офіційними особами НАТО.

Ситуація з російськими військами поблизу кордонів з Україною, найімовірніше, теж буде на порядку денному. Загалом переговори стосуватимуться викликів, які виникають перед Альянсом.

Нагадаємо, Блінкен відвідував Брюссель наприкінці березня після затвердження його на посаді держсекретаря.

Зверніть увагу! Держсекретар США 9 квітня поспілкувався телефоном із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції – Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном відповідно. Говорили про агресію зі сторони Росії.

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Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу