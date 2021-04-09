Госсекретарь США Блинкен объяснил слова Байдена о Путине-убийце
Тони Блинкен объяснил слова Джо Байдена о том, что "Владимир Путин – убийца". Госсекретарь США отметил, что Белый дом допускает резкие заявления, однако готов вести сотрудничество с Россией.
Источник:The Washington Post
Соответствующее заявление Блинкен сделал в интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу, на основе которого он написал статью для издания.
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Блинкен о резких словах Байдена в отношении Путина
Журналист спросил у госсекретаря США, как Байден может одновременно называть Путина убийцей и работать с ним.
Блинкен объяснил это прагматизмом Белого дома. По его словам, Байден допускает резкие заявления, однако в то же время он готов вести сотрудничество с Россией.
Он (Байден – 24 канал) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, которые имеют взаимный интерес,
– заявил Блинкен.
К слову, интервью Блинкена изданию стало первым длительным интервью госсекретаря с глазу на глаз с журналистом. Во время него обсудили внешнюю политику действующей администрации США.
Путин-убийца: что известно о словах Байдена
- 17 марта в видеоинтервью ABC News ведущий спросил Джо Байдена, считает ли тот главу России Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома ответил: "Да, считаю".
- Путин на это отреагировал детской поговоркой: "Кто обзывается – сам так называется".
- Позже пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки на вопрос, не жалеет ли Байден о своих словах, ответила: "Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос".
- Некоторые мировые лидеры заявили, что разделяют это мнение Байдена, в частности глава Литвы Гитанас Науседа.
- В Украине публично слова Джо Байдена поддержали глава МВД Арсен Аваков и премьер-министр Денис Шмигаль. Комментариев от Владимира Зеленского не было.
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