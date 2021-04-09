Тони Блинкен объяснил слова Джо Байдена о том, что "Владимир Путин – убийца". Госсекретарь США отметил, что Белый дом допускает резкие заявления, однако готов вести сотрудничество с Россией.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу, на основе которого он написал статью для издания.

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Блинкен о резких словах Байдена в отношении Путина

Журналист спросил у госсекретаря США, как Байден может одновременно называть Путина убийцей и работать с ним.

Блинкен объяснил это прагматизмом Белого дома. По его словам, Байден допускает резкие заявления, однако в то же время он готов вести сотрудничество с Россией.

Он (Байден – 24 канал) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, которые имеют взаимный интерес,

– заявил Блинкен.

К слову, интервью Блинкена изданию стало первым длительным интервью госсекретаря с глазу на глаз с журналистом. Во время него обсудили внешнюю политику действующей администрации США.

Путин-убийца: что известно о словах Байдена