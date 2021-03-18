Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей и отметил, что он заплатит за свои действия. Наконец к ответу главе Белого дома созрел и сам Путин. Он убежден – "кто обзывается – сам так называется".

Также российский президент говорит, что желает Байдену здоровья. Об этом он сообщил в эфире одного из российских телеканалов.

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Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое,

– сказал Путин.

Путин вспомнил детскую поговорку и ее глубокий смысл

Далее глава Кремля перешел к философским размышлениям. Он подчеркнул, что в истории каждого народа есть тяжелые, драматические и кровавые события. Но, убежден Путин, когда оценивают другие государства, то словно смотрят в зеркало. Таким образом, резюмировал глава государства-агрессора, перекладывают на других людей то, чем являются по сути сами.

Я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический,

– заявил глава Кремля.

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