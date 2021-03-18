В Москве не могут успокоиться после того, как президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Посла России в США вызвали в Москву. А российская верхушка требует от главы Белого дома извинений за "хамство".

Об этом написал в фейсбуке вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. Он считает, что все ожидания от новой администрации США сведены на нет "хамским поведением".

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Москва угрожает Вашингтону последствиями

Источник: фейсбук Константина Косачева

Более того, если не будет извинений от Байдена – в Москве угрожают тяжелыми последствиями. Косачев убежден, что президенту США якобы не подобает с высоты своего поста так оценивать деятельность Путина.

Вызов российского посла из Вашингтона в Москву на консультации – оперативная, адекватная и единственно правильная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не будет извинений,

– написал Косачев.

Российский политик упрекнул Байдена за то, что его страна "сбрасывает бомбу каждых пятнадцать минут в разных точках планеты". Косачев связал с действиями Америки "гибель полумиллиона человек в мире". Вспомнить о действиях России на Донбассе и в остальных странах, где "ихтамнет", вице-спикер Совета федерации не захотел.

Пока российский посол в США прибыл для консультаций

Источник: "Дождь"

Не остался в стороне от конфликта между Байденом и Путиным и рупор Кремля – Дмитрий Песков. Он, опять-таки подчеркнул, что высказывания президента США – "очень плохие".

Он (Байден – 24 канал) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной и дальше будем исходить из этого. Мне больше нечего добавить,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Сейчас с послом России в США проведут консультации.

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Байден назвал Путина убийцей

Джо Байден назвал Путина убийцей в одном из интервью на американском телевидении. Глава Белого дома сообщил, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его во время предвыборной кампании.

Смотрите видео с Байденом: