В Кремле отреагировали на заявление Байдена о "Путине-убийце"
Американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. На заявление политика уже отреагировали в Кремле.
Источник:телеграм-канал Вячеслава Володина
Глава Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграме, что такими высказываниями Байден оскорбил всех россиян.
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"Это истерика от бессилия. Путин – наш президент. Нападки на него – это нападки на нашу страну", – считает спикер российского парламента.
Что именно сказал Байден
Политик дал интервью изданию ABC News на фоне обвинений в сторону России относительно вмешательства в американские выборы в 2020 году. Соответствующий отчет накануне опубликовала разведка страны.
Байден рассказал, что в январе во время телефонного разговора предупреждал Владимира Путина о возможных последствиях, если причастность Кремля все же докажут. "Он заплатит", – подчеркнул президент США.
Кроме этого, он также отметил, что хорошо знает российского лидера. Тогда журналист спросил политика, считает ли он Путина убийцей. "Хмм, да", – ответил Байден.
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