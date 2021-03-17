Американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. На заявление политика уже отреагировали в Кремле.

Глава Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграме, что такими высказываниями Байден оскорбил всех россиян.

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"Это истерика от бессилия. Путин – наш президент. Нападки на него – это нападки на нашу страну", – считает спикер российского парламента.

Что именно сказал Байден

Политик дал интервью изданию ABC News на фоне обвинений в сторону России относительно вмешательства в американские выборы в 2020 году. Соответствующий отчет накануне опубликовала разведка страны.

Байден рассказал, что в январе во время телефонного разговора предупреждал Владимира Путина о возможных последствиях, если причастность Кремля все же докажут. "Он заплатит", – подчеркнул президент США.

Кроме этого, он также отметил, что хорошо знает российского лидера. Тогда журналист спросил политика, считает ли он Путина убийцей. "Хмм, да", – ответил Байден.

Обратите внимание! Несмотря на все это, Байден рассматривает дальнейшее сотрудничество с Россией в определенных сферах. Одной из таких является продление соглашения о стратегических наступательных вооружениях.