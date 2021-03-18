Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна вбивцею і зауважив, що він заплатить за свої дії. Нарешті до відповіді очільнику Білого дому дозрів і сам Путін. Він переконаний - "хто обзивається – сам так називається".

Також російський президент каже, що бажає Байдену здоров'я. Про це він повідомив в ефірі одного з російських телеканалів.

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Ми дійсно з ним особисто знайомі. І що б я йому відповів. Я б сказав йому: "Будьте здорові". Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів. Це перше,

– сказав Путін.

Путін згадав дитячу приказку і її глибокий зміст

Далі глава Кремля перейшов до філософських роздумів. Він наголосив, що в історії кожного народу є важкі, драматичні та криваві події. Але, переконаний Путін, коли оцінюють інші держави, то немовби дивляться в дзеркало. Таким чином, резюмував глава держави-агресора, перекладають на інших людей те, чим є по суті самі.

Я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому психологічний,

– заявив глава Кремля.

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