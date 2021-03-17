Після заяви Байдена про Путіна-вбивцю Росія відкликає посла з США
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Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Москви. У Кремлі збираються обговорити подальший розвиток стосунків між країнами.
Джерело:МЗС Росії
Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Кремль визначатиметься зі шляхами виправлення російсько-американських зв'язків. Вона додала, що ці зв'язки – у важкому стані.
Важливо Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"
Що кажуть у Кремлі
Крім того, Захарова звинуватила Вашингтон у тому, що зв'язки зайшли у глухий кут. Чиновниця переконує, що Росія зацікавлена, аби не допустити деградації стосунків.
Захарова додала, що з послом говоритиме не тільки МЗС, а й інші відомства.
Що говорив Байден
- Американська розвідка з'ясувала, що президент Росії Володимир Путін курував "очорнення" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року.
- Президент США наголосив, що російський лідер за це заплатить. Крім того, Байден ствердно відповів на твердження, що Путін – вбивця.
- Американський лідер не пояснив, як саме Путін "заплатить", однак наголосив, що попереджав його про ймовірну відповідь ще під час розмови у січні.
- У Кремлі слова Байдена назвали істерикою. Заявили, що нападки на Путіна – це нападки на Росію.
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