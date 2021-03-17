Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Москви. У Кремлі збираються обговорити подальший розвиток стосунків між країнами.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Кремль визначатиметься зі шляхами виправлення російсько-американських зв'язків. Вона додала, що ці зв'язки – у важкому стані.

Важливо Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"

Що кажуть у Кремлі

Крім того, Захарова звинуватила Вашингтон у тому, що зв'язки зайшли у глухий кут. Чиновниця переконує, що Росія зацікавлена, аби не допустити деградації стосунків.

Захарова додала, що з послом говоритиме не тільки МЗС, а й інші відомства.



Посол Анатолій Антонов / Фото ТАСС Посол Анатолій Антонов / Фото ТАСС

Що говорив Байден

Американська розвідка з'ясувала, що президент Росії Володимир Путін курував "очорнення" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року.

Президент США наголосив, що російський лідер за це заплатить. Крім того, Байден ствердно відповів на твердження, що Путін – вбивця.

Американський лідер не пояснив, як саме Путін "заплатить", однак наголосив, що попереджав його про ймовірну відповідь ще під час розмови у січні.

У Кремлі слова Байдена назвали істерикою. Заявили, що нападки на Путіна – це нападки на Росію.