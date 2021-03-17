Розвідка США з'ясувала, що російський президент Володимир Путін курував "очорнення" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року. Чинний американський президент відреагував на оприлюднені дані.

Американський президент розповів, що попереджав російського лідера про можливу відповідь ще під час телефонної розмови наприкінці січня.

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Він заплатить. Ми довго розмовляли. Розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо я з'ясую, що це сталося, будьте готові",

– підкреслив Байден.

Тоді журналіст запитав його: "Ви знаєте Володимира Путіна. Чи думаєте ви, що він убивця?". Політик відповів на це ствердно.

Щодо слів "Путін заплатить", то американський президент не став вдаватися у подробиці, що саме має на увазі.

Водночас він не виключив подальшої співпраці з Росією у сферах, де це можливо. Наприклад – щодо продовження Угоди про стратегічні наступальні озброєння.

Росія втручалася у вибори в США: що відомо

Напередодні Управління директора національної розвідки США оприлюднило доповідь, у якій мовилося про іноземне втручання у президентські вибори 2020 року у США.

Згідно зі звітом, Кремль причетний до операцій, спрямованих на "очорнення" кандидатури Джо Байдена та Демократичної партії. А санкціонував їх Володимир Путін.

Водночас, за інформацією розвідників, Росія підтримувала іншого кандидата – республіканця та 45 президента США Дональда Трампа.

Зверніть увагу! Окрім Росії, у втручанні у президентські вибори запідозрили ще й Іран. Мовляв, там здійснювали кампанію впливу, спрямовану проти Трампа.