Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"
Розвідка США з'ясувала, що російський президент Володимир Путін курував "очорнення" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року. Чинний американський президент відреагував на оприлюднені дані.
Джерело:ABC News
Американський президент розповів, що попереджав російського лідера про можливу відповідь ще під час телефонної розмови наприкінці січня.
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Він заплатить. Ми довго розмовляли. Розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо я з'ясую, що це сталося, будьте готові",
– підкреслив Байден.
Тоді журналіст запитав його: "Ви знаєте Володимира Путіна. Чи думаєте ви, що він убивця?". Політик відповів на це ствердно.
Щодо слів "Путін заплатить", то американський президент не став вдаватися у подробиці, що саме має на увазі.
Водночас він не виключив подальшої співпраці з Росією у сферах, де це можливо. Наприклад – щодо продовження Угоди про стратегічні наступальні озброєння.
Росія втручалася у вибори в США: що відомо
- Напередодні Управління директора національної розвідки США оприлюднило доповідь, у якій мовилося про іноземне втручання у президентські вибори 2020 року у США.
- Згідно зі звітом, Кремль причетний до операцій, спрямованих на "очорнення" кандидатури Джо Байдена та Демократичної партії. А санкціонував їх Володимир Путін.
- Водночас, за інформацією розвідників, Росія підтримувала іншого кандидата – республіканця та 45 президента США Дональда Трампа.
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