Разведка США выяснила, что российский президент Владимир Путин курировал "очернение" кандидатуры Джо Байдена на выборах 2020 года. Действующий американский президент отреагировал на обнародованные данные.

Американский президент рассказал, что предупреждал российского президента о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.

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Он заплатит. Мы долго разговаривали. Разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если я выясню, что это произошло, будьте готовы,

– подчеркнул Байден.

Тогда журналист спросил его "Вы знаете Владимира Путина. Думаете ли вы, что он убийца?". Политик ответил на это утвердительно.

Хотя, по словам Байдена, "Путин заплатит", президент США не стал вдаваться в подробности, что именно он имеет в виду.

При этом он не исключил дальнейшего сотрудничества с Россией в сферах, где это возможно. Например – касательно продления Соглашения о стратегических наступательных вооружениях.

Россия вмешивалась в выборы в США: что известно

Накануне Управление директора национальной разведки США обнародовало доклад, в котором говорилось об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США.

Согласно отчету, Кремль причастен к операциям, направленных на "очернение" кандидатуры Джо Байдена и Демократической партии. А санкционировал их Владимир Путин.

В то же время, по информации разведчиков, Россия поддерживала другого кандидата – республиканца и 45 президента США Дональда Трампа.

Обратите внимание! Кроме России, во вмешательстве в президентские выборы заподозрили еще и Иран. Мол, там осуществляли кампанию воздействия, направленную против Трампа.