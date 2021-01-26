Путин поговорил с Байденом: глава США заявил о поддержке суверенитета Украины
Глава Кремля Владимир Путин поговорил с новым президентом США Джо Байденом. Путин поздравил Байдена с началом исполнения полномочий.
Источник: Сайт президента России, Белый дом
Лидеры говорили о двусторонних отношениях и договорились продолжать контакты.
Важно Администрация Байдена хочет продлить ядерный договор с Россией, – СМИ
Детали разговора Путина и Байдена
Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Также глава Кремля отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.
Также лидеры говорили о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической области. У Путина заявили, что среди международных тем поднимались:
- односторонний выход США из Договора по открытому небу,
- проблематику сохранения Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе,
- российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
В Белом доме заявили, что Байден и Путин не обошли вниманием и Украину. Новый глава США подчеркнул, что Штаты поддерживают суверенитет Украины. Байден заявил Путину, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия России.
Кроме того, лидеры говорили о взломе SolarWinds, аресте оппозиционера Алексея Навального, а также вмешательство в выборы президента США.
Президент Байден четко дал понять, что США будут решительно защищать свои национальные интересы от действий России, которые будут наносить вред нам или нашим союзникам,
– заявили в Белом доме.
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