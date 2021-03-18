Новий президент США Джо Байден вже встиг відзначитися заявою про те, що Путін – вбивця, а Росія відповість за власні ворожі дії. У Держдепартаменті США такі заяви підтримали й запевнили: зможуть притягнути Росію до відповідальності.

Заступниця прессекретаря Державного департаменту Джаліна Портер повідомила, що у Вашингтоні добре знають ситуацію з викликом російського посла в США до Москви для консультацій.

До слова Через Навального і Скрипалів: США запровадили нові санкції проти Росії

Водночас речниця запевнила, що зовнішньополітичне відомство США й надалі зацікавлене в діалозі там, де це сприятиме американським інтересам.

Навіть співпрацюючи з Росією в ім'я просування американських інтересів, ми зуміємо притягнути її до відповідальності за будь-яку з її зловмисних дій,

– запевнила Джаліна Портер.

Коротко про загострення у відносинах США й Росії: