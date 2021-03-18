Держдеп підтримав Байдена й заявив, що притягне Росію до відповідальності
Новий президент США Джо Байден вже встиг відзначитися заявою про те, що Путін – вбивця, а Росія відповість за власні ворожі дії. У Держдепартаменті США такі заяви підтримали й запевнили: зможуть притягнути Росію до відповідальності.
Джерело:Voice of America
Заступниця прессекретаря Державного департаменту Джаліна Портер повідомила, що у Вашингтоні добре знають ситуацію з викликом російського посла в США до Москви для консультацій.
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Водночас речниця запевнила, що зовнішньополітичне відомство США й надалі зацікавлене в діалозі там, де це сприятиме американським інтересам.
Навіть співпрацюючи з Росією в ім'я просування американських інтересів, ми зуміємо притягнути її до відповідальності за будь-яку з її зловмисних дій,
– запевнила Джаліна Портер.
Коротко про загострення у відносинах США й Росії:
- Його ознаки виникли після того, як американський лідер назвав російського вбивцею. Крім того, Джо Байден запевнив, що Росія відповість за свої лихі дії.
- Першим на таку заяву відреагував голова російської Держдуми В'ячеслав Володін. Він заявив, буцімто таким висловлювання американський президент "образив усіх росіян".
- Згодом російське МЗС вирішило викликати власного посла з Вашингтону в Москву для консультацій щодо таких заяв американської влади.
- До слова, Джо Байден також обіцяв для Росії "швидку платню" за її дії, що миттю й трапилося – після цих заяв обвалився російський рубль.
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