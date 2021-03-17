Нові санкції проти Росії набудуть чинності вже 18 березня. Причиною стало те, що країна порушила міжнародне право і застосувала проти людей хімічну зброю з родини "Новачок".

Пресслужба Міністерства торгівлі США наголосила, що Росія застосувала проти своїх громадян нелегальні нервово-паралітичні засоби.

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Такі дії є грубим порушенням Конвенції про хімічну зброю.

Мінторг має намір не допустити доступу Росії до американських технологій, які країна може перенаправити на свою згубну діяльність у сфері хімічної зброї,

– мовиться у повідомленні.

У США назвали 2 приклади застосування "Новачка" проти росіян:

у 2018 році отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію;

у 2020 – опозиціонера Олексія Навального.

Що передбачають нові санкції

США не експортуватимуть до Росії товари, пов'язані з національною безпекою.

Окрім того, Штати зупиняють дію ліцензії на обслуговування та заміну деталей для обладнання, яке раніше постачали у Росію.

Зверніть увагу! Через застосування хімічної зброї ввести додаткові санкції проти Росії планує також Велика Британія.

Санкції проти Росії через хімічну зброю