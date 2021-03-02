Санкції стосуються 7 високопосадовців Росії. Також у список додадуть 14 організацій, які займаються виготовленням біологічної та хімічної зброї.

Важливо ЄС застосував санкції проти російських посадовців через Навального

Хто потрапив під санкції

Щоправда, прізвища цих людей та організацій поки не оприлюднили.

Представник адміністрації США розповів, що невдовзі опублікують список з 14 інститутів щодо яких діятимуть жорсткі експортні санкції:

9 російських,

3 німецьких,

один зі Швейцарії,

один державний дослідний інститут.

Відомо, що всі 14 залучені в діяльність, яка суперечить американським інтересам у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики. Зауважимо, американська розвідка прямо вказала на причетність Федеральної служби безпеки Росії до отруєння Навального "Новачком".

США можуть ввести нові санкції

За інформацією Bloomberg, США невдовзі можуть ввести санкції проти Росії ще й за кібератаку на виробника програмного забезпечення SolarWinds.

Раніше хакери атакували Мінфін США, Національне управління з телекомунікацій і інформації та інші установи.

Санкції ЄС: що відомо