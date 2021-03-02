Вслед за ЕС: США тоже ввели санкции против России, но шире
США вслед за Евросоюзом применили санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального. Однако санкции Штатов значительно шире, чем ЕС.
Источник:AFP
Санкции касаются 7 высокопоставленных чиновников России. Также в список добавят 14 организаций, которые занимаются изготовлением биологического и химического оружия.
Важно ЕС применил санкции против российских чиновников из-за Навального
Кто попал под санкции
Правда, фамилии этих людей и организаций пока не обнародовали.
Представитель администрации США рассказал, что вскоре опубликуют список из 14 институтов в отношении которых будут действовать жесткие экспортные санкции:
- 9 российских,
- 3 немецких,
- один из Швейцарии,
- один государственный исследовательский институт.
Известно, что все 14 вовлечены в деятельность, которая противоречит американским интересам в сфере нацбезопасности и внешней политики. Заметим, американская разведка прямо указала на причастность Федеральной службы безопасности России к отравлению Навального "Новичком".
США могут ввести новые санкции
По информации Bloomberg, США вскоре могут ввести санкции против России еще и за кибератаку на производителя программного обеспечения SolarWinds.
Ранее хакеры атаковали Минфин США, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и другие учреждения.
Санкции ЕС известно
- ЕС также наложил санкции на 4 российских чиновников за осуждение оппозиционера, а также насилие против протестующих. Они предусматривают ограничения въезда на территорию ЕС и замораживание активов.
- Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников.
- Кстати, в октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального. Например, против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и др.
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