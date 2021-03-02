США вслед за Евросоюзом применили санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального. Однако санкции Штатов значительно шире, чем ЕС.

Санкции касаются 7 высокопоставленных чиновников России. Также в список добавят 14 организаций, которые занимаются изготовлением биологического и химического оружия.

Важно ЕС применил санкции против российских чиновников из-за Навального

Кто попал под санкции

Правда, фамилии этих людей и организаций пока не обнародовали.

Представитель администрации США рассказал, что вскоре опубликуют список из 14 институтов в отношении которых будут действовать жесткие экспортные санкции:

9 российских,

3 немецких,

один из Швейцарии,

один государственный исследовательский институт.

Известно, что все 14 вовлечены в деятельность, которая противоречит американским интересам в сфере нацбезопасности и внешней политики. Заметим, американская разведка прямо указала на причастность Федеральной службы безопасности России к отравлению Навального "Новичком".

США могут ввести новые санкции

По информации Bloomberg, США вскоре могут ввести санкции против России еще и за кибератаку на производителя программного обеспечения SolarWinds.

Ранее хакеры атаковали Минфин США, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и другие учреждения.

Санкции ЕС известно