Евросоюз наложил санкции против нескольких российских официальных лиц России. Все из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, а также насилия против мирных протестующих.

Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов. Список людей, попавших под санкции, опубликовали в Официальном журнале ЕС.

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Список "подсанкционников"

генпрокурор России Игорь Краснов,

председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

директор ФСИН Александр Калашников.

Что этому предшествовало

Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля решили готовить санкции против российских чиновников. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснял, что санкции введут против тех, кто несет ответственность за арест и приговор Навального.

Информацию о подготовке санкций 25 февраля подтвердил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Кстати, санкции планируют ввести еще и США.

Обратите внимание! В феврале 2021 года условный срок Навального по делу "Ив-Роше" заменили на реальный. Оппозиционеру дали 3,5 года тюрьмы.

Что известно о санкциях из-за отравления Навального

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В частности, против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и еще 4 чиновников.