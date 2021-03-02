ЕС применил санкции против чиновников России из-за Навального
Евросоюз наложил санкции против нескольких российских официальных лиц России. Все из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, а также насилия против мирных протестующих.
Источник:Рада ЕС
Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов. Список людей, попавших под санкции, опубликовали в Официальном журнале ЕС.
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Список "подсанкционников"
- генпрокурор России Игорь Краснов,
- председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
- директор Росгвардии Виктор Золотов;
- директор ФСИН Александр Калашников.
Что этому предшествовало
- Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля решили готовить санкции против российских чиновников. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснял, что санкции введут против тех, кто несет ответственность за арест и приговор Навального.
- Информацию о подготовке санкций 25 февраля подтвердил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
- Кстати, санкции планируют ввести еще и США.
Что известно о санкциях из-за отравления Навального
В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В частности, против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и еще 4 чиновников.
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