Євросоюз наклав санкції проти кількох російських офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Список людей, що потрапили під санкції, невдовзі мають опублікувати в офіційному журналі ЄС.

До теми Кара за ув'язнення Навального: у ЄС обговорюють нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Список "підсанкційників"

Видання вже оприлюднило ймовірний перелік тих, хто потрапив під санкції:

генпрокурор Росії Ігор Краснов,

голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

директор Росгвардіі Віктор Золотов;

директор ФСВП Олександр Калашников.

Що цьому передувало

Міністри закордонних справ країн ЄС 22 лютого вирішили готувати санкції проти російських посадовців. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснював, що санкції запровадять проти тих, хто несе відповідальність за арешт та вирок Навального.

Інформацію про підготовку санкцій 25 лютого підтвердив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Що відомо про санкції через отруєння Навального

У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії і технології в зв'язку з отруєнням Навального.

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