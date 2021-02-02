Після повернення з Німеччини російський суд виніс обвинувальний вирок Олексію Навальному. Вирок стосується справи "Ів Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3,5 року умовно. Тепер термін змінили на реальний. Покарання Навальний відбуватиме у колонії загального режиму.

Джерело: 24 канал

Рішення Московський міський суд схвалив після 9 годин розгляду справи.

До слова Перекриті вулиці та затримання: у Москві готуються до суду по Навальному – фото, відео

Подробиці із зали суду

Раніше в цій же справі Олексій Навальний отримав умовний термін суду, але тепер, за клопотанням російської прокуратури, вирок змінили на реальний.

Прокурори наполягали, буцімто опозиційний політик не виконував зобов'язань умовного терміну, зокрема не з'являвся до правоохоронців у визначений час.

5 років я у вашу драну інспекцію ходив 2 рази в місяць Було встановлено, що я повинен ходити по четвергах. А вони вигадали ходити по понеділках. Вибачте, але я доросла люлина у мене сім'я, є робота,

– пояснив опозиціонер.

Прокурор також спитала Навального, чи турбували його працівники Федеральної служби виконання покарань, коли він був у лікарні.

"Вибачте, я був в комі. Мене, при всій повазі до ФСВП, тоді не сильно вона турбувала. Мене взагалі нічого тоді не турбувало", – відповів політик.

Останнє слово Навального у суді

Перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати, Навальний виголосив своє останнє слово. Опозиціонер наголосив, що справа є давньою і визнана сфабрикованою. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини, який не знайшов навіть складу злочину.

Суть у тому, щоб мене посадити у справі, у якій мене вже визнали невинуватим і вона вже визнана сфабрикованою. І це не просто моя думка,

– сказав Навальний.

Коротко про процес над Олексієм Навальним: