По возвращении из Германии российский суд вынес обвинительный приговор Алексею Навальному. Приговор касается дела "Ив Роше", по которому оппозиционер ранее был осужден на 3,5 года условно. Теперь срок изменили на реальный. Наказание Навальный будет отбывать в колонии общего режима.

Источник: 24 канал

С учетом 1 года, который Навальный пробыл под домашним арестом, срок, который он должен отбыть в колонии, – 2 года 8 месяцев.

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Как оглашали приговор

По мнению судьи, дальнейшее "исправление подсудимого невозможно без лишения его свободы". Также Навальному назначили штраф размером 500 тысяч рублей.

Приговор Юлия Навальная встретила со слезами на глазах. "Не грусти, все будет хорошо", – говорил жене осужденный оппозиционер.

Как заявили адвокаты Навального, на решение суда они будут подавать апелляцию.

Подробности из зала суда

Ранее по этому же делу Алексей Навальный получил условный срок суда, но теперь, по ходатайству российской прокуратуры, приговор изменили на реальный.

Прокуроры настаивали, будто оппозиционный политик не выполнял обязательств условного срока, в частности не являлся к правоохранителям в определенное время.

5 лет я в вашу драную инспекцию ходил 2 раза в месяц. Было установлено, что я должен ходить по четвергам. А они придумали ходить по понедельникам. Извините, но я взрослый человек у меня семья, есть работа,

– пояснил оппозиционер.

Прокурор также спросила Навального, беспокоили ли его работники Федеральной службы исполнения наказаний, когда он был в больнице.

"Извините, я был в коме. Меня, при всем уважении к ФСИН, тогда не сильно она беспокоила. Меня вообще ничего тогда не беспокоило", – ответил политик.

Последнее слово Навального в суде

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, Навальный произнес свое последнее слово. Оппозиционер подчеркнул, что дело является давним и признано сфабрикованным. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, который не нашел даже состава преступления.

Суть в том, чтобы меня посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным и оно уже признано сфабрикованным. И это не просто мое мнение,

– сказал Навальный.

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Навальный сказал, что заказчик суда над ним – Путин

По мнению Навального, цель этого показательного процесса, – не осудить конкретного человека, а напугать миллионы. Причиной этого судилища оппозиционер назвал "ненависть и страх одного человека, который живет в бункере".

Мало того, что я выжил и не спрятался. Я еще сильнее его обидел тем, что я не спрятался где-то в меньшем бункере. А потом произошло что-то совсем страшное – я принял участие в расследовании своего отравления и мы доказали, что именно Путин, используя ФСБ, совершил покушение,

– заметил Навальный.

Напоследок Навальный призвал людей не бояться и выходить на улицы.

Важно! После оглашения приговора штаб Алексея Навального объявил о старте акций протеста в Москве. Оппозиционеры призвали всех собираться на Манежной площади.

Кратко о процессе над Алексеем Навальным: