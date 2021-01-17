Навального задержали по возвращении в Россию: причина
Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту "Шереметьево" якобы за многократные нарушения испытательного срока. Российский политик будет находиться под стражей, пока ему не изберут меру пресечения.
Почему Навального задержали
Сейчас оппозиционер останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.
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Навальному должны избрать меру пресечения.
В Москве был задержан приговоренный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока,
– говорится в сообщении.
Адвокат Навального Кира Ярмыш в твиттере сообщила, что неизвестно, в каком статусе находится оппозиционер и куда его повели.
"РИА Новости" пишут, что политика завели в специальную комнату аэропорта. Вскоре его должны доставить в СИЗО для избрания меры пресечения.
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Отравление Навального: коротко
- Оппозиционер находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он лечился и проходил реабилитацию из-за отравления.
- Удалось выяснить, что отравили Навального "Новичком" и к этому были причастны сотрудники ФСБ. Больше читайте здесь.
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