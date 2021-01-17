Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту "Шереметьево" якобы за многократные нарушения испытательного срока. Российский политик будет находиться под стражей, пока ему не изберут меру пресечения.

Почему Навального задержали

Сейчас оппозиционер останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

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Навальному должны избрать меру пресечения.

В Москве был задержан приговоренный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока,

– говорится в сообщении.

Адвокат Навального Кира Ярмыш в твиттере сообщила, что неизвестно, в каком статусе находится оппозиционер и куда его повели.

"РИА Новости" пишут, что политика завели в специальную комнату аэропорта. Вскоре его должны доставить в СИЗО для избрания меры пресечения.

Справка. О планах задержать Навального сразу по прибытии в Москву в России начали говорить, как только политик сообщил о своем возвращении.

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