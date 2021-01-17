Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву после длительного лечения в Германии. Правоохранители задержали политика в аэропорту "Шереметьево" 17 января во время прохождения паспортного контроля.

Навального взяли под стражу. Дальнейшую судьбу опзиционера будет решать суд. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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В аэропорту "Шереметьево" задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока,

– заявили в полиции.

Детали задержания:

Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы.

Полицейские заявили: если Навальный добровольно не пойдет с ними, к нему применят силу.

Оппозиционера задержали.

Его жена Юлия Навальная сейчас ждет.

Задержание Навального в "Шереметьево": смотрите видео

Почему задержали Навального

Его объявили в розыск в России из-за дела о финансовых махинациях в компании "Ив Роше". Оппозиционера еще в 2014 году приговорили к 3,5 годам условно.

Федеральная служба по исполнению наказаний заявила, что оппозиционер якобы уклоняется от контроля за условное осуждение. Следовательно, ему планируют заменить условный срок на реальный.

Что известно об отравлении Навального: основное

20 августа Навальный летел из Томска, где находился с рабочим визитом, в Москву. Политику стало плохо на борту самолета.

Пилот выполнил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда российского оппозиционера доставили в местную больницу.

Там он провел в коме 2 дня, после этого его вывезли из страны на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Впоследствии в "Шарите" подтвердили, что в крови политика нашли нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок"

Журналисты выяснили, что Навального пыталась отравить спецгруппа из 8 сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства.

Обратите внимание! Дело об отравлении Навального в России так и не открыли. Многочисленные доказательства нападения, собранные немецкими экспертами и журналистами-расследователями, не приняли во внимание.