Немецкая клиника "Шарите", где лечили Алексея Навального, опубликовала отчет о лечении российского оппозиционера. В документе указано, чем лечили Навального и как протекал процесс выздоровления.

Отчет о лечении российского оппозиционера опубликовали в медицинском журнале The Lancet. Материал получил название "Отравление нервным агентом "Новичок".

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На сайте клиники отметили, что отчет опубликован с согласия Навального. В документе говорится, что у оппозиционера диагностировали тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Впоследствии лаборатория Вооруженных сил Германии обнаружила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после госпитализации оппозиционера в "Шарите".

В клинике Навальному ввели препараты антидотной терапии атропин и обидоксим. По словам немецких врачей, обидоксим не подействовал. Предполагается, что до четвертого дня после появления симптомов в крови Навального оставались следы ядовитого вещества, что блокировала холинэстеразу.

Врачи пояснили, что ее восстановление началось после переливания плазмы.

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О роли российских врачей в лечении Навального

Врачи "Шарите" отметили, что "очень благоприятный" исход болезни стал возможен благодаря реанимационным мероприятиям, проведенным российскими медиками сразу после экстренной посадки самолета. Они вовремя провели интубацию и подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких, чем предупредили тяжелую гипоксию.

Кроме того, в организме Навального были найдены следы атропина, который ему ввели еще в России. Однако продолжительность антидотной терапии, проведенной российскими врачами в течение первых 2 дней после появления симптомов, остается неизвестной.

Как протекал процесс выздоровления

В "Шарите" заявили, что Навальный начал самостоятельно дышать на 12 день после отравления, а полностью был отключен от аппарата ИВЛ на 24 день. Через 2 месяца после отравления было констатировано практически полное восстановление с точки зрения неврологии и невропсихологии.

Обратите внимание! На днях появилось расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN. Журналисты-расследователи установили, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

Навальный рассказал детали расследования: смотрите видео