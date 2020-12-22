Российский оппозиционер Алексей Навальный поговорил с агентом ФСБ, вероятно причастным к его отравлению "Новичком". Тот назвал такие детали спецоперации, о которых не может знать человек, который не принимала в ней участия.

Россияне эмоционально отреагировали на обнародование разговора. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Роман Доброхотов, главный редактор интернет-издания The Insider.

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По его словам, все было настолько неожиданно и абсурдно, что моментально появились соответствующие мемы во всех сферах интернета. Этот разговор обсуждают даже те люди, которые никогда раньше не интересовались политикой и оппозицией.

Если раньше можно было выражать какие-то сомнения или верить, что все это заговор ЦРУ или подделка, теперь мы имеем запись, которую каждый может послушать. Понятно, что ее невозможно подделать,

– подчеркнул Доброхотов.

"Более того, когда слышишь такие противоречивые ответы власти, которая сама запуталась в показаниях, которая оправдывается. Так Путин говорит, что за Навальным следили, но не отравляли. Сегодня Песков сказал, что и не следили", – добавил журналист.

Как реагируют россияне

Доброхотов заметил, некоторые россияне говорят, что нужно уезжать из страны, в которой такое возможно. Другие убеждены, что надо выходить на протесты. Уже второй день продолжаются одиночные пикеты у здания ФСБ.

Есть объективные причины, почему давно не было массовых акций – из-за COVID-19. Но заметно, что люди морально готовы к протестам, они очень рассержены,

– подчеркнул главный редактор The Insider.

По его мнению, когда эпидемия пойдет на спад, все увидят на улицах массовое недовольство, которое собиралось в течение длительного времени. Не только в связи с отравлением Навального, но и, например, поправками в Конституцию.

"Соцопросы показывают сильное падение рейтинга власти за последние полгода. Он и так был низким, а сейчас он рекордно низкий за больше чем 15 лет. Реакция очень сильная", – подытожил Доброхотов.

Больше о новых деталях отравления Навального и его звоноке сотруднику ФСБ – читайте по ссылке.

Полный комментарий Доброхотова: смотрите видео 24 канала