Спикер Кремля Дмитрий Песков считает Алексея Навального "больным человеком с манией величия и преследования". Так он прокомментировал заявление российского политика о разговоре с офицером ФСБ. Последний является причастным к отравлению оппозиционера.

Что говорят у Путина о разговоре Навального с ФСБшником

Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не смотрели видео с заявлением Навального об этом разговоре. Об этом сообщает Meduza.

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В то же время он отметил, что накануне ФСБ это прокомментировала "достаточно исчерпывающе и однозначно". А Навального Песков назвал "больным", но подчеркнул, что это его личное мнение.

В общем можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, – уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне (область гениталий), собственно, и так далее,

– охарактеризовал Навального Песков.

Коротко о разговоре Навального с вероятным отравителем