Больной с манией величия, сравнивает себя с Иисусом: реакция Кремля на заявление Навального
Спикер Кремля Дмитрий Песков считает Алексея Навального "больным человеком с манией величия и преследования". Так он прокомментировал заявление российского политика о разговоре с офицером ФСБ. Последний является причастным к отравлению оппозиционера.
Что говорят у Путина о разговоре Навального с ФСБшником
Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не смотрели видео с заявлением Навального об этом разговоре. Об этом сообщает Meduza.
К теме Политический Чернобыль Путина, или зачем ФСБ трусы Навального
В то же время он отметил, что накануне ФСБ это прокомментировала "достаточно исчерпывающе и однозначно". А Навального Песков назвал "больным", но подчеркнул, что это его личное мнение.
В общем можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, – уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне (область гениталий), собственно, и так далее,
– охарактеризовал Навального Песков.
Коротко о разговоре Навального с вероятным отравителем
- Навальный с помощью специального приложения позвонил сотруднику ФСБ Кудрявцеву. Тот думал, что ему звонят с рабочего номера.
- Оппозиционер представился помощником главы ФСБ Максимом Устиновым и попросил объяснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
- Кудрявцев сказал, что оппозиционера от смерти спасла оперативная посадка в Омске и не введен ему врачами скорой помощи атропин.
- Он также добавил, что яд нанесли на нижнее белье россиянина.
- ФСБ эти записи назвала подделкой и провокацией. Также по данному факту спецслужба начала проверку.
- На следующий день после публикации записей в Москве задержали нескольких членов команды Навального, в том числе юриста Любовь Соболь.
Поделиться новостью