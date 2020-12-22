Речник господаря Кремля Дмитро Пєсков вважає Олексія Навального "хворою людиною з манією величі та переслідування". Так він прокоментував заяву російського політика про розмову з офіцером ФСБ. Останній є причетним до отруєння опозиціонера.

Що кажуть у Путіна про розмову Навального з ФСБшником

Як зауважив речник президента Росії Дмитро Пєсков, у Кремлі не дивилися відео з заявою Навального про цю розмову. Про це повідомляє Meduza.

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Водночас він зауважив, що напередодні ФСБ це прокоментувала "досить вичерпно та однозначно". А Навального Пєсков назвав "хворим", Але підкреслив, що це його особиста думка.

Загалом можна сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звичайно, – вже прояви за Фрейдом. Така зацикленість на гульфіковій зоні (область геніталій), власне, і так далі,

– охарактеризував Навального Пєсков.

Коротко про розмову Навального з ймовірним отруйником