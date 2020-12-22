Російський опозиціонер Олексій Навальний поговорив з агентом ФСБ, ймовірно причетним до його отруєння "Новачком". Той назвав такі деталі спецоперації, про які не може знати людина, яка не брала в ній участі.

Росіяни емоційно відреагували на оприлюднення розмови. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Роман Доброхотов, головний редактор інтернет-видання The Insider.

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За його словами, все було настільки неочікувано та абсурдно, що моментально з'явилися відповідні меми у всіх сферах інтернету. Цю розмову обговорюють навіть ті люди, які ніколи раніше не цікавилися політикою та опозицією.

Якщо раніше можна було висловлювати якісь сумніви чи вірити, що все це змова ЦРУ чи підробка, тепер ми маємо запис, його кожен може послухати. Зрозуміло, що його неможливо підробити,

– підкреслив Доброхотов.

"Ба більше, коли чуєш такі суперечливі відповіді влади, яка сама заплуталася у свідченнях, яка виправдовується. То Путін каже, що за Навальним слідкували, але не отруювали. Сьогодні Пєсков сказав, що і не слідкували", – додав журналіст.

Як реагують росіяни

Доброхотов зауважив, деякі росіяни кажуть, що потрібно виїжджати з країни, у якій таке можливо. Інші переконані, що треба виходити на протести. Вже другий день тривають одиночні пікети біля будівлі ФСБ.

Є об'єктивні причини, чому давно не було масових акцій – через COVID-19. Але помітно, що люди морально готові до протестів, вони дуже розсерджені,

– підкреслив головний редактор The Insider.

На його думку, коли епідемія піде на спад, усі побачать на вулицях масове невдоволення, яке назбирувалося протягом тривалого часу. Не тільки у зв'язку з отруєнням Навального, але і, наприклад, поправками до Конституції.

"Соцопитування показують сильне падіння рейтингу влади за останні пів року. Він і так був низьким, а зараз він рекордно низький за понад 15 років. Реакція дуже сильна", – підсумував Доброхотов.